Необычный способ помог мужчине познакомиться с тысячей девушек

Житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, установил в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки и получил тысячу приглашений на свидание. Об этом сообщает Unilad.

30-летний маркетолог Марк Роф (Mark Rofe) переживал, что все его друзья нашли себе пару, а он до сих пор одинок и не может познакомиться с девушкой. Сидя в пабе, он рассказывал приятелю о том, как мучился с приложениями для знакомств, и полушутя сказал, что ему нужно сделать большой билборд. Позже Роф решил, что придуманный им способ действительно может помочь.

Он заплатил 425 фунтов стерлингов (35,5 тысячи рублей) и разместил в центре Манчестера необычный рекламный щит со своей фотографией и надписью: «Одиноки? Встречайтесь с Марком. Это может быть знак, которого вы ждали. Заходите на сайт DatingMark.co.uk».

На своем сайте Роф указал исчерпывающую информацию о себе. В частности, он описал себя как «крайне красивого и скромного». Также он указал такие персональные, как рост — 1,8 метра, длина указательного пальца — 6,82 сантиметра, и цвет глаз — «#4e4f5f’», то есть «темный серо-синий». Кроме того, Марк указал, что у него есть двое друзей, и он целовал «более трех девушек».

Посетители сайта могут подать заявку на свидание с Рофом. Согласно установленному на ресурсе счетчику, свой интерес уже выразили более тысячи человек.

Роф хочет установить больше билбордов в разных городах Англии. Для этого он создал краудфандинговую страницу, где собирает пожертвования. Он указал, что если не соберет необходимые 1,6 тысячи фунтов (133,6 тысячи рублей), то пожертвует деньги на исследование рака. Если Роф соберет больше денег, чем рассчитывал, он направит оставшиеся средства на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии расклеил на улицах города объявления со своей фотографией о поиске жены и нашел девушку. Девушка позвонила Абдулле из любопытства, однако вскоре они начали активно переписываться в социальных сетях и в итоге встретились.

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