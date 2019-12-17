Женщина осталась без жениха на свадьбе и вышла замуж за саму себя

Жительница Лондона, Великобритания, осталась без жениха незадолго до свадьбы и вышла замуж за саму себя. Об этом сообщает таблоид Metro.

В ноябре 2017 года Сандра Бланко (Sandra Blanco) согласилась выйти замуж за возлюбленного, с которым была в отношениях полтора года. Буквально за шесть недель она организовала свадьбу в городе Лас-Вегас, штат Невада. Однако незадолго до церемонии мужчина предложил ей расстаться.

Поскольку торжество было оплачено, а организаторы отказались возвращать деньги, Бланко решила выйти замуж за саму себя. Она устроила свадебную фотосессию, а вместо жениха пригласила модель по имени Иэн Спайви (Iain Spivey). По ее словам, поездка в Лас-Вегас изменила ее взгляды на жизнь. Она осознала, в первую очередь необходимо любить себя, чтобы встретить достойного партнера.

«Я жуткий романтик. Поэтому в день предполагаемой свадьбы я все же поехала в часовню, прошла одна к алтарю, и священник в костюме Элвиса Пресли произнес трогательную речь, — вспоминает британка. — Он сказал, что настало время полюбить себя и свою драгоценную, пусть порой и сумасшедшую, жизнь». 30-летняя Бланко у алтаря пообещала относиться к себе бережно и заботиться о себе.

В 2017 году сообщалось об итальянке Лауре Меси, которая сыграла свадьбу без жениха. «Сказки бывают и без принцев», — заявила она. На торжественной церемонии были 70 гостей, подружки невесты и огромный праздничный торт.

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