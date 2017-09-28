Итальянка вышла замуж за саму себя

Итальянка Лаура Меси сыграла свадьбу со всеми атрибутами, кроме основного. На торжественной церемонии с 70 гостями, белым платьем, подружками невесты и огромным тортом отсутствовал жених, сообщает ВВС.

Работающая фитнес-тренером Меси таким образом сдержала данное родителям обещание выйти замуж за саму себя, если к 40 годам не отыщет спутника жизни. Примечательно, что два года назад она прервала отношения, которые длились 12 лет. «Сказки бывают и без принцев», — заявила она.

BBC отмечает, что невеста упрочила позиции развивающегося тренда «сологамии» — брачных отношений без супруга. Причем это не единичный случай, в мае этого года неаполитанец Нелло Ружерио женился аналогичным образом, без невесты.

Данная форма брака в Италии юридически не прописана, так что формально Меси остается холостой.

В октябре 2016 года собщалось, что жительница Эстонии вышла замуж за саму себя и позвала на церемонию 21 гостя. Кристал Ра Лаксми также планирует заключить брак с настоящим мужчиной, назвав союз с самой собой подготовкой к этому событию.