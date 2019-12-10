Невеста на свадьбе не дождалась жениха и вышла замуж за другого

Невеста из индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, не дождалась опоздавшего жениха и вышла замуж за другого мужчину. Об этом сообщает сайт News 18.

За шесть недель до инцидента пара отпраздновала неофициальную свадьбу в деревне Нангалят, но девушка не переезжала в дом жениха, так как новобрачные хотели сначала провести формальную церемонию.

Между семьями влюбленных были разногласия. Родственники жениха постоянно требовали приданое, в том числе велосипед и деньги, которое семья невесты не собиралась отдавать.

В итоге родственники невесты избили гостей со стороны жениха и заперли их в комнате на месте проведения свадьбы. Обе семьи обращались в полицию, но в результате помирились.

Последней каплей стало опоздание жениха на официальную свадьбу. Вместо того, чтобы приехать в назначенное время, он прибыл позже, разозлив невесту и ее семью.

В результате женщина отменила бракосочетание и вышла замуж за другого молодого человека в присутствии старейшин деревни.

Ранее сообщалось, что в столице Индии Нью-Дели невеста получила пулевое ранение во время свадьбы, но отказалась отменять торжество. Девушка уже была готова взойти на помост, где она должна была по обычаю обойти с женихом вокруг огня семь раз, когда кто-то выстрелил в нее.

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