Невеста порадовалась горю сестры и лишилась семьи и жениха

Невеста лишилась любви жениха и семьи после того, как порадовалась выкидышу сестры. Об этом сообщает издание The Mirror.

Историю невесты анонимно рассказала журналистам организатор свадеб. По ее словам, у девушки была сестра, которая три года не могла зачать ребенка. Когда за полгода до свадьбы у нее это получилось, невеста немедленно вычеркнула ту из списка гостей и подружек, так как не хотела «связываться с трудностями, которые влечет за собой беременность» — в частности, перешивать платье, чтобы в него поместился «неуместный живот».

Через несколько месяцев организатор вновь встретилась с невестой и ее матерью. Их разговор прервал телефонный звонок. Мать извинилась и вышла, ее долгое время не было, и она вернулась с заплаканным лицом. Женщина объявила, что звонила сестра невесты, и у нее случился выкидыш. Организатор не знала, что сказать, чтобы утешить клиенток.

Тишину прервала невеста: «О, славно. Думаю, теперь она может прийти ко мне на свадьбу, раз больше не беременна». После этих слов мать сказала организатору «ледяным голосом», что больше не нуждается в ее услугах, так как не собирается платить за свадьбу дочери. Невеста начала паниковать и плакать, но ей не удалось задобрить мать и убедить ее изменить решение.

По словам организатора, через сутки ей позвонил жених и заявил, что свадьбы вообще не будет.

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