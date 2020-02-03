Мужчина расклеил по городу объявления о поиске жены и нашел девушку

Житель Малайзии расклеил на улицах города объявления со своей фотографией о поиске жены и нашел девушку. Об этом сообщает Asia One.

Житель малазийского штата Теренгану 35-летний Нур Азиро Абдулла (Noor Aziro Abdullah) повесил в своем городе два больших баннера со своей фотографией и номером телефона. Он надеялся, что они привлекут девушек и помогут ему найти будущую жену.

10 января один из прохожих сфотографировал объявления и разместил изображение у себя в Twitter-аккаунте. Его твит быстро привлек внимание пользователей сети. После этого Абдулле начали поступать многочисленные звонки от женщин. В том числе, от 33-летней жительницы штата Теренгану, чье имя не сообщается.

Девушка позвонила Абдулле из любопытства, однако вскоре они начали активно переписываться в социальных сетях и на прошлой неделе наконец-то встретились вживую. «Мы находимся в самом начале наших отношений. Конечно, она уже согласилась стать моей женой в будущем, но прежде нам нужно узнать друг друга получше», — рассказал Абдулла.

Несмотря на то, что местные власти уже сняли оба объявления, находчивому малайзийцу продолжают звонить и писать. Некоторые мужчины связываются с Абдуллой, чтобы похвалить его за оригинальность и узнать, работает ли его метод.

Ранее сообщалось о 440-килограммовом жителе Пакистана, который объявил о намерении найти жену. За последние несколько лет он отказал более чем 200 девушкам, так как считал, что все они слишком худые для него. Идеальная избранница, по мнению мужчины, должна весить не менее 100 килограммов и быть не ниже 193 сантиметров.

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