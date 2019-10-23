Вдовец отыскал свою школьную любовь спустя 63 года и женился на ней

Пожилые люди, влюбленные друг в друга со школьной скамьи, воссоединились и отпраздновали свадьбу спустя 63 года после выпускного вечера. Об этом сообщает USA Today.

Аннет Каллахан (Annette Callahan) и Боб Харви (Bob Harvey) познакомились в 1955 году во время учебы в школе. «В тот день я влюбился в нее на все сто процентов», — рассказал Харви.

Однако во время летних каникул Каллахан начала общаться с другим молодым человеком, своим будущим мужем. Харви тоже встретил девушку, на которой женился вскоре после выпускного вечера. Молодые люди потеряли связь.

В 2017 году жена Харви умерла после долгой борьбы с раком. Тогда он вспомнил о Каллахан и попытался найти данные о ней в интернете. Мужчина выяснил, что она тоже овдовела в 2015 году, и решил встретиться с ней. Он проехал 805 километров от своего дома в штате Вирджиния до дома Каллахан в штате Огайо.

«Она открыла дверь, и мое сердце затрепетало. Я вошел с букетом цветов, дотронулся до ее лица и сказал, что она невероятно красива и что я ее люблю», — рассказал Харви журналистам. Тогда они оба вспомнили о былой любви.

В конце сентября пара сыграла свадьбу в старой часовне пресвитерианской церкви при колледже города Вестервилль штата Огайо. «Я немного волновался, но был уверен, что хочу этого», — признался Харви после церемонии бракосочетания.

Для проведения торжества пара выбрала семейный ресторан в стиле 50-х годов прошлого века. На свадьбе 80-летние молодожены слушали песни, целовались и танцевали под композицию Chances are американского исполнителя Джонни Мэтиса, ловя на себе восхищенные взгляды друзей и родных.

Медовый месяц пара планирует провести в бухте Моми американского города Орегон, если погода будет хорошая. Харви шутит, что непогода скорее помешает беспилотникам, пытающимся сделать фото счастливых молодоженов, чем испортит супругам медовый месяц.

«Мы чувствуем, что Бог помог нам снова быть вместе. Мы с нетерпением ждем долгой совместной жизни», — поделился Харви.

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