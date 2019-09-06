Прожившие вместе 60 лет супруги раскрыли секрет счастливого брака

Супружеская пара из Северо-Восточного Линкольншира, Великобритания, отпраздновала 60-летнюю годовщину свадьбы и раскрыла секрет счастливого брака. Об этом сообщает издание The Mirror.

Берни и Джун Сполл (Bernie and June Spall) познакомились на танцах в октябре 1958 года. На тот момент 20-летняя британка выбирала, какие пластинки поставить, когда 21-летний Берни подошел к ней и предложил помочь. «Как только я увидела его, я знала, что выйду за него замуж. Меня покорило его трепетное отношение ко мне и чувство юмора, которые он сохранил и по сей день», — вспоминает Джун.

В тот вечер британец научил ее танцевать, и они «вальсировали целую ночь». Всего спустя четыре дня Берни сделал девушке предложение. Однако они смогли сыграть свадьбу только в августе, так так отец Джун не разрешал ей выходить замуж до 21-летия.

Берни признался, что из-за возлюбленной лишился работы и отказался от многих планов. Когда они познакомились, британец только вернулся из армии и планировать переехать в Австралию или Новую Зеландию со своими братьями в скором времени. Также он попросил недельный отпуск на фабрике, куда только устроился, чтобы провести время с Джун. Его уволили, но Берни признался, что его это не волновало — «мы были вместе, и только это имело значение».

Пожилые британцы и сегодня ходят на уроки танцев, в боулинг и на фитнес. Секретом их долгих отношений Берни считает умение принимать и уважать различия в характерах двух любящих людей. Джун же полагает, что все дело в любви.

В августе сообщалось о супругах из американского города Оборн, штат Вашингтон, которые больше 68 лет носили одинаковую одежду и назвали это одним из секретов долговечности их брака. Американцы вместе исполняют церковные гимны и считают, что вера в Бога также помогает им сохранить хорошие отношения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!