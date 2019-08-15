Прожившие вместе 68 лет супруги раскрыли секрет долговечных отношений

Супруги из американского города Оборн, штат Вашингтон, больше 68 лет носили одинаковую одежду и назвали это одним из секретов долговечности их брака. Об этом сообщает издание Metro.

Фрэнсис (Francis) и Розмари Клонц (Rosemary Klontz) познакомились в старшей школе и прожили в браке 68 лет. По словам женщины, однажды ее мать купила им одинаковые рубашки, и после этого пара начала носить похожую одежду.

Розмари полностью отвечает за внешний вид Фрэнсиса, который с удовольствием надевает то, что выбирает для него жена. Супруги вместе исполняют церковные песнопения и считают, что вера в Бога также помогает им сохранить хорошие отношения.

«Сначала Иисус, потом другие, и только потом ты», — так супруги Клонц хором охарактеризовали свое отношение к жизни.

Ранее сообщалось, что пожилая супружеская пара из города Олбани (штат Нью-Йорк) стала популярна в соцсетях и СМИ после того, как их внук опубликовал в Twitter фотографии пенсионеров в сочетающейся по цвету и стилю одежде. Вначале супруги подбирали одежду таким образом только для посещения танцевальных классов и церкви, а затем начали продумывать свои наряды для любого выхода.

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