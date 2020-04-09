Мужчина нашел способ познакомиться с девушкой без коронавируса

Житель Нью-Йорка расклеил по городу объявления, чтобы познакомиться с девушкой, не зараженной новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание New York Post.

Каждый листок украшает его фото, электронный адрес и крупный заголовок «Ищу девушку на время коронавируса (и после)». Ниже следует пояснение: «Здоровый, привлекательный и хорошо трудоустроенный мужчина 30 с небольшим лет заинтересован в моногамии без микробов». Претендентки должны быть здоровы, опрятны и поддерживать хорошую физическую форму.

Объявления расклеены в парках и других местах, где их могут заметить спортивные женщины, совершающие пробежки. Именно их и надеется найти мужчина. «Это гораздо более адресный и прямой способ, чем приложения для знакомств, где полно тех, кто уже уехал из города, фейков и т.п., — считает он. — К тому же, так у меня куда меньше конкуренции».

«Сейчас не время для несерьезных свиданий или случайных связей, — объяснил автор объявлений New York Post. — Поэтому я стремлюсь к долговременным и моногамным отношениям». Он уверяет, что уже получил множество писем от женщин, которых заинтересовало его предложение.

По последним данным, к 8 апреля в Соединенных Штатах выявлено 435,2 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 14,8 тысячи американцев, из них 4571 — в Нью-Йорке, который пострадал от эпидемии больше других американских городов.

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