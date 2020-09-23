Власти российского города решили отнять жилье у ветерана-инвалида

Прокуратура Анапы подала иск к ветерану Великой Отечественной войны и таким образом пытается отнять имущество, выделенное мужчине 24 года назад. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Власти заявили, что семья ветерана Виктора Неберо, который является инвалидом второй группы, получила недвижимость незаконно. Речь идет о земельном участке площадью семь соток и трех квартирах, общая площадь которых составляет около 90 квадратных метров, в селе Сукко Краснодарского края. Жилье ветерану и его супруге выделил оздоровительно-образовательный центр «Рабочая смена», где долгое время работала семейная пара. Однако в прокуратуре посчитали, что администрация центра превысила свои полномочия и не могла распоряжаться квартирами и участком, так как они являются собственностью государства и не были приватизированы.

Правоохранительные органы решили пересмотреть итоги приватизации, согласно которым ветеран получил собственность. В июне 2020 года прокуратуре отказали в иске. Однако власти пожаловались в Краснодарский краевой суд, который почти через три месяца после иска отложил рассмотрение дела. На данный момент семья ветерана Неберо ожидает следующего судебного заседания, которое состоится в конце сентября 2020 года.

В сентябре 2020 года стало известно о жилищных проблемах ветерана Великой Отечественной войны из Рязани. Выяснилось, что восемь лет назад из-за пожара он остался без жилья. Однако другую квартиру ему не выделили и поселили в студенческом общежитии. Ветеран рассказал, что писал в прокуратуру, администрацию города и президенту, но проблема так и не решилась.

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