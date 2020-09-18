Ветеран войны остался без дома и восемь лет прожил в общежитии с тараканами

В Рязани 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Бурлаков, который в 2012 году из-за пожара остался без дома, прожил восемь лет в студенческом общежитии. Об этом сообщает «Рязань.Лайф».

Изначально предполагалось, что после пожара такая мера будет временной и через некоторое время Бурлакову выделят собственную квартиру. Спустя восемь лет ветеран продолжает жить со студентами на четвертом этаже общежития в комнате площадью 12 квадратных метров. По сообщению Telegram-канала Mash, мужчина пользуется находящимися на этаже удобствами, включая общую кухню, по которой бегают тараканы.

Ветеран рассказал, что на протяжении нескольких лет писал в прокуратуру и местную администрацию, а также обращался за помощью к президенту. В 2017 году областной суд вынес постановление о том, что Бурлакову должны выделить жилплощадь вне очереди. Однако это решение не было исполнено. Ветеран также отметил, что ему предлагали поселиться в квартире, хозяин которой умер от туберкулеза, а позже предложили социальную жилплощадь. Но, как заявляет ветеран, это были только обещания, и дальнейших действий со стороны властей региона не последовало.

В августе этого года в Челябинске 92-летняя местная жительница, которая является ветераном Великой Отечественной войны, через суд отстояла свою квартиру. Женщина подарила жилплощадь своим родственникам, но договорилась, что останется там жить, однако после оформления права собственности члены семьи отправили женщину в дом престарелых. В итоге пенсионерка подала жалобу в прокуратуру и через суд получила право снова поселиться в квартире.

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