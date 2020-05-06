Ветераны из Москвы попросили Путина не строить дом по реновации

Ветераны Великой Отечественной войны вместе с инициативной группой обратились к властям страны, в том числе к президенту Владимиру Путину. Люди попросили, чтобы на месте дома №12 по улице Федина в Москве (подлежит сносу по программе реновации) разбили сквер, а не возводили новый спорткомплекс. Его строительство может повредить фундамент дома №10 и нарушит права его жильцов на комфортную среду. Копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Данный район столицы озеленялся в 1950-е годы усилиями офицеров Генштаба — жилье здесь получили ветераны войны и их семьи. Теперь жильцы требуют сохранить исторически сложившуюся зону отдыха в Северном Измайлово (она находится как раз вдоль улицы Федина), а также сберечь зеленые насаждения рядом с домами №10 и №12. На месте дома под снос москвичи предлагают разбить сквер в честь ветеранов.

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Однако власти города имеют другие планы на этот участок. Они хотят возвести здесь детский ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) высотой 20 метров и с подземным гаражом всего в 10 метрах от дома. В связи с этим ветераны Воинов Михаил Антонович и Божьева Вера Леонтьевна вместе с другими жильцами дома решили писать письма во все инстанции.

«Никакие математические расчеты и обоснования не могут стопроцентно гарантировать сохранность несущих конструкций жилых домов от нежелательных деформаций, трещин и прочих разрушений. Весь район будет перерыт, так как потребуется перекладка существующих инженерных коммуникаций. Нарушится и без того сложная транспортная ситуация, так как проезды к домам будут перекрыты», — говорится в обращении. Москвичи говорят об ухудшении экологии (мусорные контейнеры будут стоять вплотную к домам), отсутствии солнца в случае возведения ФОКа, а также о нарушении строительных норм (вентшахты для подземного паркинга рядом с окнами).

Письмо также направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и мэру столицы Сергею Собянину.

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