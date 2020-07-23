Жители российского города подарили квартиру ветерану

Жители Курска подарили квартиру 101-летнему ветерану Георгию Шумакову, сообщает Telegram-канал Mash.
У героя войны долгие годы не было собственной квартиры, он жил в доме дочери, где был прописан. По закону ветеран не имел оснований претендовать на улучшение жилищных условий. Жители российского города узнали про эту ситуацию и с января по июль жертвовали Шумакову на приобретение квартиры. В июле ветеран смог получить ключи от нее и переехать в новое жилье.
Шумаков награжден орденом Отечественной войны II степени и другими государственными наградами. Ветеран прошел всю войну и принимал участие в освобождении Варшавы.
Ранее стало известно, что британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший миллионы для врачей в борьбе с коронавирусом, стал рыцарем. Для помощи медикам он заработал 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга также решила помочь врачам и собрала для них 4,5 миллиона рублей.