100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме

Пожилого ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) убили в собственном доме в Башкирии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Отмечается, что преступление произошло в деревне Леуза в Кигинском районе. Тело 100-летнего россиянина со следами насильственной смерти было найдено в частном доме.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к случившемуся лица. Расследование дела находится на личном контроле руководителя управления СК республики.

В июне в Московской области было завершено расследование уголовного дела об убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Трое мужчин выбили входную дверь квартиры, напали на проживавшего там пенсионера, украли у него деньги, ордена и медали и скрылись с места происшествия. Спустя несколько дней мужчина от полученных травм скончался в больнице.

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