Бывших тюремщиков задержали за убийство 100-летнего российского ветерана

В республике Башкортостан задержаны два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по подозрению в убийстве 100-летнего российского ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемые узнали, что дома у пенсионера хранится крупная сумма денег. Решив завладеть ею, они тщательно подготовились к преступлению. Ночью бывшие тюремщики проникли в дом ветерана и жестоко избили его, после чего обыскали дом, нашли деньги и покинули место преступления. От полученных травм ветеран скончался.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot, 41-летний и 32-летний подозреваемые были задержаны за другое преступление, но в процессе работы с ними следователи выяснили, что они причастны к убийству ветерана. Оба согласились сотрудничать со следствием и указали на тайник в лесу, где были спрятаны похищенные из дома погибшего деньги. СКР расследует уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой») и статье 105 УК РФ («Убийство»).

12 августа сообщалось, что житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.