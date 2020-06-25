Трое россиян убили ветерана Великой Отечественной ради медалей

В Московской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 25 июня, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 6 марта 2019 года в Подольске трое мужчин выбили входную дверь квартиры и напали на проживавшего там пенсионера. Избив 93-летнего ветерана, они украли у него деньги, ордена и медали и скрылись с места происшествия. Спустя несколько дней мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Двоих нападавших — братьев 26 и 29 лет — задержали горячим следам. Их обвиняют в убийстве и разбойном нападении. Также одному из них предъявлено обвинение в мошенничестве, грабеже и сбыте государственных наград. Третий фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

Все похищенное полицейские обнаружили в одном из московских ломбардов.

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