Россиянин ограбил 92-летнего ветерана в День Победы

Житель села Гремячинск в Бурятии напал на 92-летнего ветерана в День Победы и украл у него медаль и врученные администрацией района три тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по республике.

Потерпевший обратился в полицию 9 мая и рассказал, что к нему пришел его 52-летний знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ он забрал лежавшую на столе памятную медаль, которую ветерану вручили утром, и выбежал во двор. Пенсионер вышел за ним и потребовал вернуть награду. Одновременно с этим он попытался спрятать три тысячи рублей, которые также получил утром.

Нападавший увидел, как ветеран прячет деньги, повалил его на землю и отобрал пакет с купюрами, после чего скрылся. Мужчину задержали в течение часа, он был пьян. У него забрали медаль и часть денег, после чего вернули пенсионеру. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»).

В январе этого года двое жителей Псковской области убили 93-летнего ветерана ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье. Преступники предположили, что у женщины накоплена большая сумма денег и заранее договорились ограбить ее. Они влезли к ней в квартиру через форточку, до смерти избили ее ногами, забрали чемодан и скрылись. Позднее выяснилось, что ценность чемодана вместе с содержимым оценивается составила менее 2 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК («Разбой») и статье 105 («Убийство»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!