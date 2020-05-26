В Тамбовской области задержан предполагаемый убийца 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 26 мая 2020 года 46-летний житель села Тулиновка, разбив окно, залез в дом пожилого односельчанина, которого несколько раз ударил топором по голове. В доме пенсионера оказалась и его 38-летняя внучка. Испугавшись, подозреваемый нанес удар топором и ей. После чего бросился бежать.

Когда потерпевших обнаружили, мужчина был уже мертв, женщину госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают ей помощь. По горячим следам подозреваемого задержали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося и мотив преступления. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

2 апреля сообщалось, что в Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней россиянки, которая забила камнем своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны.

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