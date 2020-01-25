Ветеран Великой Отечественной почти сутки пролежала в коридоре больницы

В Курске участница Великой Отечественной войны почти сутки пролежала в коридоре больницы в ожидании медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Ветеран, которой 94 года, попала в больницу с разрывом кисты левой почки. Однако женщину положили в коридоре и отказывали ей в обследовании.

Сотрудники СКР организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

17 января сообщалось , что в Псковской области двое местных жителей обвиняются в убийстве одинокой 93-летней пенсионерки — ветерана Великой Отечественной войны ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье.

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