Химическую кастрацию педофилов собрались добавить в Уголовный кодекс

Депутаты «Единой России» разработали и собираются внести в правительство, Верховный суд и Госдуму законопроект о добавлении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов, передают «Известия».

Речь идет о внесении правок в статьи 99 УК РФ («Виды принудительных мер медицинского характера») и 101.1 УК РФ («Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях»).

Автор проекта закона, депутат Анатолий Выборный отметил, что под химической кастрацией понимается «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Каких именно, будет определять правительство.

Выборный указал, что с 2016 года число подобных преступлений против несовершеннолетних выросло на 20 процентов. Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, за 2019 год было 1266 таких случаев.

Парламентарий добавил, что часто осужденные за педофилию люди страдают сексуальными расстройствами, а химическая кастрация позволит минимизировать вероятность рецидива и «разорвать цепочку».

Представители КПРФ и «Справедливой России» в разговоре с изданием предложили еще суровее ужесточить наказание за педофилию, вплоть до смертной казни.

В 2011 году проект закона о химической кастрации уже вносился в Госдуму, в 2016 году его отклонил комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. До этого, в 2008 году, с инициативой выступал адвокат Анатолий Кучерена. Он пояснил «Известиям», что предлагал дать выбор обвиняемому — встать на путь исправления или справиться со своим психическим состоянием через процедуру.