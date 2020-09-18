В России захотели создать единый реестр педофилов

В России захотели создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Об этом РБК заявила заместительница председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина.

По ее словам, вопрос находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — сказала Пушкина. Она подчеркнула, что аналогичную идею обсуждали почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове. По ее словам, ситуация пока что «так и не сдвинулась с мертвой точки».

Также депутат отметила, что будет сложно отслеживать действия преступников после освобождения.

«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?» — пояснила Пушкина.

Она уточнила, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами по принципу «будет труп — придем опишем».

15 сентября в Рыбинске Ярославской области были найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

В мае уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за теми, кто в него попал. Похожую инициативу Кузнецова выдвигала в 2017 году. Тогда она объяснила ее ростом сексуальных преступлений против несовершеннолетних.