Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за теми, кто в него попал. Об этом сообщает «Интерфакс».

Детский омбудсмен подчеркнула, что совершившим ранее преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних стоит запретить доступ в интернет и вступать в любые контакты с детьми. Кроме того, за ними следует организовать пожизненный административный надзор.

По данным Кузнецовой, количество насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних за два года увеличилось на 13,9 процента (до 5,7 тысячи), а количество развратных действий — на 35,9 процента (до двух тысяч).

Похожую инициативу Кузнецова выдвигала в 2017 году. Тогда она объяснила ее ростом сексуальных преступлений против несовершеннолетних.

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