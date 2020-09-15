Россиянина заподозрили в убийстве двух дочерей его возлюбленной

В Рыбинске Ярославской области найдены мертвыми две девочки восьми и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

По версии следствия, школьниц мог убить из ревности сожитель россиянки — мужчина решил, что возлюбленная поздно вернулась домой, так как была с другим, и расправился с детьми.

Сотрудники полиции продолжают поиски подозреваемого. По городу распространили ориентировку, в которой отмечается, что мужчине 40 лет, он одет в красный спецкостюм и, возможно, передвигается на велосипеде.