Стали известны подробности убийства воспитательницы в подмосковном детском саду

Сотрудники детского сада в подмосковном Воскресенске сами проводили убийцу к воспитательнице, которая была его супругой. О подробностях ЧП сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Владислав Воробьев зашел в сад и сказал персоналу, что пришел к жене Татьяне, работающей младшим воспитателем, чтобы передать ей ключи от квартиры. После этого в группе он оттолкнул старшего воспитателя и кинулся искать жену. Сотрудники сада успели спрятать семерых детей в туалете, еще троих — в раздевалке. Пока Владислав и Татьяна спорили, малышей вывели через запасной выход. Примерно в этот момент мужчина напал на супругу с ножом.

Женщина скончалась от ножевых колото-резаных ран шеи, уточнила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, возбуждено уголовное дело. Задержан 53-летний подозреваемый — муж погибшей.

Следователи осмотрели место ЧП, изъяли нож, допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина ворвался в группу с детьми и сразу стал бить ножом в шею свою супругу. На ее руках имеются резаные раны, свидетельствующие о том, что женщина защищалась, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Данные о том, как зовут мужчину, разнятся. По информации Telegram-канала Life Shot, мужчину зовут Владимир. На допросе он заявил, что напился и убил Татьяну из-за ревности. «112» называл нападавшего Николаем, по данным канала, ему 53 года.

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