Стало известно о насилии в семье убитой мужем воспитательницы детского сада

Владислав Воробьев, убивший жену Татьяну в детском саду на глазах у детей, регулярно избивал ее и свою дочь. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, домашнее насилие сопровождало все 30 лет совместной жизни супругов. Очередной инцидент произошел 26 июля. Воробьев вновь избил и жену, и их 20-летнюю дочь. Обращаться в полицию пострадавшие не стали. Вместо этого в конце августа Татьяна подала на развод и уехала с дочерью к родственникам. Бракоразводный процесс должен был начаться 7 сентября.

Все это время Воробьев выслеживал жену и дочь, угрожая им расправой.

31 августа мужчина пришел в детский сад в подмосковном Воскресенске, где Татьяна работала воспитательницей. Сотрудникам он сказал, что хочет передать ей ключи от квартиры. Как только его пропустили, он оттолкнул старшего воспитателя и напал на супругу с ножом. Татьяна скончалась от колото-резаных ран шеи. Воробьева задержали прибывшие на место сотрудники полиции.