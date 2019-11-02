Арестован пропустивший убийцу ребенка в российский детсад охранник

Охранник детского сада в Нарьян-Маре, открывший дверь мужчине, который зарезал шестилетнего ребенка, арестован на два месяца. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».

Сотрудник ЧОП «Святогоръ» был задержан 1 ноября. Против него возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности малолетних детей и повлекших по неосторожности смерть. Подозреваемый в убийстве ребенка, 36-летний Денис Поздеев, также заключен под стражу на два месяца.

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31 октября в Нарьян-Маре пьяный Поздеев пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Охранник дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей.

На допросе Поздеев заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь». Убийца состоял на учете у нарколога.

Расследуется уголовное дело об убийстве и халатности должностных лиц детского сада.

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