Пропустивший убийцу ребенка в здание сотрудник детского сада задержан

Следователи в Нарьян-Маре задержали охранника детского сада «Сказка», пропустившего в здание Дениса Поздеева, убийцу шестилетнего ребенка. Об этом в пятницу, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным СКР, сотрудник охранного предприятия «Святогоръ» должен был обеспечить безопасность территории детского сада. Но, когда Поздеев позвонил в домофон, охранник сразу же открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. Сотрудник частного охранного предприятия даже не вышел из своей комнаты.

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В отношении охранника возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека.

Также в пятницу суд арестовал убийцу шестилетнего мальчика — Поздеева. В ходе допроса он отказался от дачи показаний. Ему вменяется убийство малолетнего.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что в сентябре Поздеев пытался совершить самоубийство. После этого он прошел лечение в психиатрической клинике. Знакомые и родственники отмечают, что никогда не замечали за ним агрессивного поведения.

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