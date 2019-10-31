Убийца ребенка в российском детском саду пытался покончить с собой

Знакомый подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летнего Дениса Поздеева рассказал, что у мужчины была попытка самоубийства. Об этом сообщает «Москва 24».

«В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу. Агрессии у него ни я, ни друзья не замечали. К детям агрессии тоже не проявлял», — сказал собеседник издания.

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По словам знакомого подозреваемого, Поздеев не пользовался мобильным телефоном и не любил читать книги. Он назвал его «довольно отстраненным от жизни человеком».

Собеседник издания также отметил, что в книжном магазине, о котором подозреваемый говорил на допросе, продаются только школьные учебники, тетради и канцелярия.

31 октября в пресс-службе Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Ленте.ру» сообщили, что мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Мужчина ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Известно, что убийца ребенка состоял на учете у нарколога.

На записи, в которой Поздеев дает первые показания, он заявляет, что напал на ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, исполнение которого обещало бы ему «вечную и богатую жизнь». Книгу мужчина якобы купил в одном из магазинов города. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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