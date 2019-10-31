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Мать подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду рассказала об одиночестве сына

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Мать подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летнего Дениса Поздеева заявила, что ее сын все время был один. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По ее словам, Поздеев пил не часто, как об этом ранее писали в СМИ. «Не каждый день. Приходили к нему друзья, выпивал», — сказала женщина.

Она также добавила, что дверь в комнату сына закрыта, и доступа у родителей к ней сейчас нет.

31 октября в пресс-службе Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Ленте.ру» сообщили, что мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Мужчина ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Известно, что убийца ребенка состоял на учете у нарколога.

На записи, в которой Поздеев дает первые показания, он заявляет, что напал на ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, исполнение которого обещало бы ему «вечную и богатую жизнь». Книгу мужчина якобы купил в одном из магазинов города. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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