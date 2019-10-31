Опубликовано видео допроса убийцы шестилетнего мальчика

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с задержанным за убийство шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) Денисом Поздеевым. Запись размещена на официальном YouTube-канале ведомства в четверг, 31 октября.

На кадрах видно, что одетый в куртку и тельняшку мужчина стоит с закованными в наручники за спиной руками. На его ладонях и под ногтями видны следы крови.

На видео демонстрируются и кадры квартиры, в которой жил Поздеев. Следователи провели в ней обыск.

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