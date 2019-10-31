Раскрыта личность зарезавшего ребенка в детском саду россиянина

Мужчиной, которого подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду, предположительно оказался 36-летний житель Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) Денис Поздеев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, мужчина проходил лечение у нарколога с 2016 года, а в детский сад пошел из-за галлюцинаций.

Сейчас он задержан и доставлен к следователям для допроса. Психиатры будут проверять его на вменяемость.

31 октября в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Ленте.ру» сообщили, что мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Мужчина ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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