Пятилетний ребенок умер в российском детском саду

Пятилетний ребенок умер в детском саду города Ухта. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУСК РФ по Коми.

По данным портала «Комиинформ», он умер во время тихого часа около 15:00 по местному времени. Инцидент произошел в детсаду №11.

Причина его смерти пока неизвестна. Следственные органы проводят проверку.

В сентябре ребенок умер после падения дерева в российском детском саду в Краснодаре. Другой пострадавший находился в тяжелом состоянии, воспитательница получила перелом ноги. Инцидент произошел во время прогулки группы дошкольников.

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