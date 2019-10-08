Шкаф рухнул на двухлетнего ребенка в российском магазине

В Екатеринбурге двухлетний ребенок получил травмы из-за падения на него шкафа в мебельном центре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября. Какие именно травмы получил ребенок, не уточняется.

Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее в Улан-Удэ на трехлетнего ребенка упал шкаф в медицинском кабинете детского сада, он получил рвано-ушибленные раны верхней губы. По версии следствия, 10 сентября ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете. Из любопытства он потянул на себя дверцу деревянного массивного шкафа, который был плохо закреплен и неустойчиво стоял. Из-за этого шкаф упал на ребенка.

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