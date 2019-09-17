Шкаф в российском детском саду придавил ребенка

В Улан-Удэ на трехлетнего ребенка упал шкаф в медицинском кабинете детского сада, он получил рвано-ушибленные раны верхней губы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Бурятия.

По версии следствия, 10 сентября ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете. Из любопытства он потянул на себя дверцу деревянного массивного шкафа, который был плохо закреплен и неустойчиво стоял. Из-за этого шкаф упал на ребенка.

В СК заявили, что заместитель заведующего детского сада по административно-хозяйственной части обязан контролировать состояние всего имущества, в том числе строго следить за крепежом мебели. Против сотрудника завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья»).

Ранее в сентябре сообщалось, что суд в Екатеринбурге признал невиновной руководительницу детского сада, в котором травмировались трое маленьких детей. Учреждение прозвали «фабрикой увечий». Так, в 2015 году мальчик ударился правой бровью об угол лавки, а через несколько месяцев девочка забралась на карусель, упала и сломала плечевую кость. В обоих случаях дети были без присмотра. В 2017 году трехлетний мальчик налетел на дверь и поранил глаз острой дверной ручкой.

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