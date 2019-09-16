Директор российского детсада избежала наказания после многочисленных травм детей

Березовский районный суд Екатеринбурга признал невиновной руководительницу детского сада №9, который прозвали «фабрикой увечий» после того, как там травмировались трое маленьких детей. Об этом сообщило издание 66.ru.
Галина Вторушина руководила детским садом в 2015-2017 годах. В 2015 году двое детей повздорили в раздевалке, из-за чего один из них ударился правой бровью об угол лавки. В этот момент рядом не было взрослых.
Через несколько месяцев девочка, также оставленная без присмотра, забралась на карусель, упала и сломала плечевую кость. Когда ребенок подошел к сотруднице учреждения с криками и в слезах, та не осмотрела ее на наличие травм и заставила надеть шапку поврежденной рукой. Следователи выяснили, что карусель не соответствовала требованиям безопасности.
Еще один случай произошел в сентябре 2017 года — трехлетний мальчик налетел на дверь и поранил глаз острой дверной ручкой. Мать утверждала, что глаз «разрезало пополам», но за четыре часа после травмы ребенку никто не помог.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Как пишет 66.ru, у сотрудников детского сада нет педагогического образования. Они якобы говорили родителям, что их дети гиперактивные и те сами обязаны забирать их после травм. Родители и прокуратура намерены обжаловать приговор суда.
Ранее сообщалось, что в детском саду Нижнего Тагила пятилетнему ребенку, сломавшему ногу на физкультуре, не вызывали скорую помощь 2,5 часа. По факту инцидента была проведена проверка. В Дзержинский районный суд города направили иск.