Директор российского детсада избежала наказания после многочисленных травм детей

Березовский районный суд Екатеринбурга признал невиновной руководительницу детского сада №9, который прозвали «фабрикой увечий» после того, как там травмировались трое маленьких детей. Об этом сообщило издание 66.ru.

Галина Вторушина руководила детским садом в 2015-2017 годах. В 2015 году двое детей повздорили в раздевалке, из-за чего один из них ударился правой бровью об угол лавки. В этот момент рядом не было взрослых.

Через несколько месяцев девочка, также оставленная без присмотра, забралась на карусель, упала и сломала плечевую кость. Когда ребенок подошел к сотруднице учреждения с криками и в слезах, та не осмотрела ее на наличие травм и заставила надеть шапку поврежденной рукой. Следователи выяснили, что карусель не соответствовала требованиям безопасности.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года — трехлетний мальчик налетел на дверь и поранил глаз острой дверной ручкой. Мать утверждала, что глаз «разрезало пополам», но за четыре часа после травмы ребенку никто не помог.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Как пишет 66.ru, у сотрудников детского сада нет педагогического образования. Они якобы говорили родителям, что их дети гиперактивные и те сами обязаны забирать их после травм. Родители и прокуратура намерены обжаловать приговор суда.

Ранее сообщалось, что в детском саду Нижнего Тагила пятилетнему ребенку, сломавшему ногу на физкультуре, не вызывали скорую помощь 2,5 часа. По факту инцидента была проведена проверка. В Дзержинский районный суд города направили иск.

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