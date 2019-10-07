Футбольные ворота проломили череп российскому школьнику

В Лесосибирске Красноярского края 12-летний школьник покачался на незакрепленных футбольных воротах и получил черепно-мозговую травму из-за падения конструкции. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, 5 октября школьник ходил на дискотеку в поселке Стрелка, после которой отправился на расположенное возле местного Дома культуры футбольное поле. Там на голову ребенка упали ворота, проломив ему череп.

Школьника госпитализировали. На следующий день в Красноярске ему сделали операцию.

СК проводит проверку по факту инцидента. В ходе проверки будут установлены ответственные за содержание спортивной площадки.

В сентябре на другого школьника — 14-летнего подростка из города Ивделе Свердловской области — также упали футбольные ворота. Инцидент произошел во время игры с мячом. Подросток стоял в воротах, подпрыгнул и ухватился двумя руками за верхнюю перекладину конструкции. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего устаревшие ворота опрокинулись и придавили подростка. Прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительным данным, ребенок умер от черепно-мозговой травмы. СК по региону возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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