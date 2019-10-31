Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка

Следователи задержали 36-летнего жителя Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) за убийство шестилетнего ребенка. Об этом в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным следствия, мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Он ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте.
Подозреваемый задержан. Установлено, что он находится в состоянии опьянения. На месте случившегося работают представители следствия. Причины нападения выясняются.
По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Со своей стороны, издание 29.ru сообщает, что охрана пропустила мужчину в детский сад, приняв за родителя одного из детей.
В группе «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что задержанный убийца пьян и молчит.
Ранее сообщалось, что в детском саду города Ухта во время тихого часа умер пятилетний ребенок. Причины случившегося устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.