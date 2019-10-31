Убийца ребенка в детском саду состоял на учете у нарколога

Задержанный за убийство ребенка в детском саду Нарьян-Мара состоял на учете у нарколога в связи с алкоголизмом и в прошлом месяце проходил лечение в наркодиспансере. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Telegram-канал «112».

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Задержанный заявил, что после выписки страдал галлюцинациями, слышал голоса, которые приказывали ему напасть на ребенка, обещая взамен «вечную жизнь». Он под видом родителя зашел в группу во время тихого часа и ударил одного из детей ножом в шею. Для шестилетнего мальчика ранение оказалось смертельным.

Источник канала отметил, что злоумышленник мог готовиться к нападению: во время обысков в его доме полицейские обнаружили листы с информацией о составе групп в детском саду и распорядке дня.

По данным «Ленты.ру», в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения, предварительно — неалкогольного. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

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