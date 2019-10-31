Рассказ россиянина об убийстве им ребенка в Нарьян-Маре попал на видео

Первые показания задержанного за убийство ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре попали на видео. Кадры в четверг, 31 октября, опубликованы в сообществе «Силовики» во «ВКонтакте».

На записи 36-летний Денис Поздеев заявляет, что напал на ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, исполнение которого обещало бы ему «вечную и богатую жизнь». Книгу мужчина якобы купил в одном из магазинов города.

«В садик пришел, потому что надо было убить ребенка, маленького ребенка», — сказал он сотруднику полиции.

Поздеева задержали в детском саду после нападения на шестилетнего мальчика. По версии следствия, он ворвался в учреждение во время тихого часа, подошел к спящему ребенку и ударил его в шею ножом. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

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