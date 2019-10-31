Россияне организовали стихийный мемориал после убийства ребенка в детском саду

Жители Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) несут цветы и игрушки к детскому саду «Сказка», в котором во время тихого часа был убит шестилетний мальчик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию округа.

«Организован стихийный мемориал. Люди с детьми несут цветы, игрушки к детскому саду», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что решение по дням траура в регионе пока не принято.

Материалы по теме Россиянин зарезал ребенка в детском саду Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове

31 октября в пресс-службе Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Ленте.ру» сообщили, что 36-летний Денис Поздеев ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа и ударил шестилетнего мальчика ножом в шею. Ребенок скончался на месте.

Поздеева задержали в детском саду после нападения на мальчика. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru