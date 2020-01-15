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Убивший ребенка в детсаду по приказу голоса в голове россиянин оказался болен

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Денис Поздеев
Денис Поздеев

Жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду, признали невменяемым. Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза проводилась в институте имени Сербского. Она показала, что 36-летний обвиняемый страдает психическим расстройством. В момент убийства ребенка мужчина не отдавал себе отчета в своих действиях. Сразу после задержания он говорил о голосах в голове, которые велели ему совершить жертвоприношение.

Сообщалось, что в преступлении обвиняется Денис Поздеев. Он в состоянии алкогольного опьянения 31 октября пришел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и позвонил в домофон. Сотрудник частного охранного предприятия, не выходя из комнаты охраны, открыл дверь Поздееву. Мужчина поднялся в группу, где во время тихого часа спали дети.

Воспитатель пыталась остановить пьяного Поздеева и нажала тревожную кнопку, но тот оттолкнул ее и нанес смертельные ранения в шею шестилетнему мальчику.

На помощь пришел охранник, который помог персоналу задержать убийцу до приезда полиции.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении пропустившего Поздеева охранника, которому предъявили обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК. СКР на своем YouTube-канале опубликовал видео со следственными действиями в отношении фигуранта дела.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

На кадрах обвиняемый рассказывает, что пропустил убийцу в садик, поскольку принял его за родителя. Затем, заподозрив неладное, охранник прошел в комнату с мониторами. На одном из них увидел, как из группы выбежала женщина. По словам обвиняемого, он сразу же, не дожидаясь сигнала тревоги, поспешил на помощь.

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