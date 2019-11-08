Пьяный россиянин пришел за ребенком в детский сад и напал на воспитательницу

Ura.ru

В Перми в одном из детских садов пьяный мужчина, который пришел забирать дочь, набросился на воспитательницу и грозился ударить ее, ругаясь нецензурной бранью. Об этом сообщило URA.RU.

Инцидент попал на видео. На записи видно, что отец одного из детей разговаривает с воспитательницей на повышенных тонах и ругается матом. В этот момент педагог общается с кем-то по телефону — судя по тому, что женщина просто держит телефон в руке, не поднося к уху, она включила громкую связь. Женщина жаловалась, что отец ребенка «поднимает на нее руку».

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Как пишет агентство, мужчина пришел пьяным, и воспитательница не хотела отдавать ему ребенка, переживая за безопасность. На это отец замахнулся на женщину кулаком и забрал дочь. В департаменте образования рассказали, что начали проверку.

1 октября в Нарьян-Маре пьяный мужчина пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Охранник дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. 2 ноября он был арестован на два месяца. На допросе убийца Денис Поздеев заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь». Убийца состоял на учете у нарколога.

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