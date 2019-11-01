Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре

Во время нападения на шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре две воспитательницы пытались помешать убийце. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что женщины заметили у входа в спальню нападавшего Дениса Поздеева с ножом и хотели помешать ему зайти к детям, однако он их оттолкнул. Тогда воспитательницы побежали за помощью к охраннику детского сада, а когда вернулись, мужчина уже смертельно ранил ребенка.

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Ранее, 1 ноября, следователи задержали охранника детского сада, пропустившего в здание Поздеева. По данным СКР, сотрудник охранного предприятия «Святогоръ» должен был обеспечить безопасность территории детского сада. Но, когда Поздеев позвонил в домофон, охранник сразу же открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей.

Нападение на детский сад в Нарьян-Маре произошло 31 октября. Денис Поздеев вошел в здание во время тихого часа и ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Известно, что убийца ребенка состоял на учете у нарколога.

В ходе допроса Поздеев заявил, что напал на ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, исполнение которого обещало бы ему «вечную и богатую жизнь».

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