Детский сад в Нарьян-Маре переименуют и отремонтируют после убийства ребенка

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где произошло убийство шестилетнего ребенка, переименуют и отремонтируют, чтобы ничего не напоминало о произошедшем. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента образования Ненецкого автономного округа принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Переименование детского сада на стадии обсуждения с родителями», — уточнили они. В ведомстве также добавили, что посещение группы, где произошло нападение, закрыто до конца 2019 года. 16 детей переведены в другие детские сады, четверо сменили группу, но остались в «Сказке».

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6 ноября сообщалось, что руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и заведующая детским садом «Сказка» подали в отставку после убийства ребенка.

31 октября в Нарьян-Маре пьяный Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Охранник дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. 2 ноября он был арестован на два месяца.

На допросе убийца заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь». Убийца состоял на учете у нарколога.

Расследуется уголовное дело об убийстве и халатности должностных лиц детского сада.

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