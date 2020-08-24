Умер отец Оксаны Пушкиной

Отец депутата Государственной думы и телеведущей Оксаны Пушкиной скончался от рака на 81-м году жизни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Семь лет он отчаянно боролся с раком! Превозмогая боль, до последних дней трудился. А сегодня папа ушел. Навсегда», — написала Пушкина.

Она рассказала, что ее отец Виктор Пушкин был заслуженным тренером России. За 65 лет он подготовил десятки квалифицированных мастеров бега. Также на протяжении 18 лет он трудился в сборной команде страны по легкой атлетике. Его воспитанники были победителями и призерами на многих крупнейших соревнованиях, в том числе, Олимпийских играх.

Ранее, 16 августа, сообщалось о смерти депутата Мосгордумы Николая Губенко, ему было 78 лет. Он был народным артистом России, режиссером, основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки».