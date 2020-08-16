Умер депутат Николай Губенко

Депутат Мосгордумы Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Алексея Шапошникова.

Причиной смерти Губенко называют остановку сердца. Дата, время и место прощания пока не оглашаются.

Николай Губенко — народный артист России, режиссер, основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки». Занимал пост министра культуры СССР с 1989-го по 1991 год. С 2005 года был депутатом Московской городской думы.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста СССР Николая Фадеечева. Балетмейстер-репетитор Большого театра, народный артист скончался в Москве от сердечной недостаточности.