Умер композитор песни «Ой, рябина кудрявая»

Народный артист России, композитор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 июля.

Причина смерти пока не раскрывается, дата и место прощания с музыкантом будут указаны позже.

Евгений Родыгин — уральский композитор и автор песен, фронтовик, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, в 2010-м вошел в состав почетного секретариата Союза композиторов России.

Родыгин выступил автором таких песен, как «Уральская рябинушка» (другое название — «Ой, рябина кудрявая», написанная на слова Михаила Пилипенко), «Едут новоселы», «Куда бежишь, тропинка милая», «У границы» и «Белым снегом», писал музыку для спектаклей и фильмов. Звание народного артиста России он получил в 1999 году.