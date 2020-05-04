Умер автор песен «Ласкового мая»

Умер композитор и поэт Владимир Бойко — он был руководителем «Ласкового мая» и написал для них около 25 песен. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы Андрей Разин.

Бойко было 60 лет, причиной смерти стал инсульт, произошедший на фоне продолжительной болезни. «Группа "Ласковый май" тебя помнит, и мы все очень скорбим», — написал Разин.

В конце марта сообщалось о смерти автора хита I Love Rock 'n' Roll Алана Меррила. Он скончался в возрасте 69 лет из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.