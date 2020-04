Умер автор песни Ain’t No Sunshine и звезда соула Билл Уизерс

Звезда соула Билл Уизерс умер из-за осложнений, вызванных проблемами с сердцем. Об этом сообщает издание The Guardian в пятницу, 3 апреля.

Смерть автора песни Ain’t No Sunshine подтвердила его семья. Ему был 81 год.

«Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом», — говорится в заявлении родственников музыканта.

Уизерс родился 4 июля 1938 года. Музыкой он занялся лишь после 30 лет, будучи при этом работником завода Boeing в Лос-Анджелесе. Среди других известных его хитов — Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day и Grandma's Hands. За свои работы афроамериканский исполнитель был удостоен трех премий «Грэмми». В 2015 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла.